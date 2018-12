"Daca s-a ajuns in aceasta faza, sa se cheme Curtea Constitutionala sa stabileasca ce avem de facut, bineinteles ca voi astepta decizia CCR, dupa care voi actiona constitutional. (...) Sunt multe hartii (primite de la Guvern - n.r.), cu anexe, iar toate aceste lucruri vor fi explicate in detaliu in documentele pe care le vom trimite la CCR si veti vedea atunci ca punctul nostru de vedere este unul consolidat, unul corect, iar cel al Guvernului, vom vedea cum va fi apreciat. (...) Deocamdata, nu mai fac nimic in aceasta speta, pana cand CCR va lua o decizie", a aratat el, in cadrul unei declaratii de presa sustinute la Palatul Cotroceni, intrebat daca va accepta propunerile pentru numirea noilor ministri la Transporturi si Dezvoltare Regionala inaintea unei decizii a CCR.

Iohannis a spus ca "doamna prim-ministru nu are deloc rabdare", deoarece dupa prima solicitare de remaniere nu a asteptat argumentele presedintelui, ci a trimis o a doua solicitare de revocare. El a adaugat ca intentiona sa aiba o discutie pe subiectul remanierii cu Viorica Dancila, inclusiv marti, la sedinta CSAT, scrie Agerpres.



"Exact asta a fost intentia mea, dar doamna premier si aici s-a grabit foarte mult. Avem marti sedinta CSAT si in marja acelei sedinte ar fi fost un moment foarte potrivit pentru o astfel de discutie, fara a atrage atentia publicului ca discutam o chestiune de remaniere, deci ar fi fost foarte elegant si pentru domnia sa si ar fi aflat inclusiv argumentele mele. Acum situatia s-a schimbat si va afla argumentele mele la CCR", a mentionat Klaus Iohannis.

"Un termen rezonabil pentru un raspuns institutional la acest nivel trebuie sa il definim in asa fel incat sa fie valabil pentru toti participantii la conducerea statului. Si, cum m-am asteptat ca aceasta chestiune sa apara in discutie, m-am documentat un pic cum actioneaza PSD-istii, ca sa luam aceeasi masura. Aflam, de exemplu ca la Senat s-a depus o solicitare de acceptare a urmaririi penale pentru o persoana, este presedintele Senatului, intr-o chestiune. Am asteptat un vot sau o rezolutie a Parlamentului. Ei, ce ganditi? Parlamentul, controlat de majoritatea PSD-ista, a considerat ca un termen rezonabil la o solicitare institutionala este in jur de doua-trei luni si au amanat dezbaterea si votul pana in sesiunea din februarie. Si atunci cu siguranta putem cu totii sa ne inspiram de aici, daca avem de-a face cu PSD, ca un termen rezonabil poate sa fie considerat si doua-trei luni de zile", a precizat el.

Totodata, presedintele a apreciat ca definirea unui "termen rezonabil" ar trebui sa fie valabila pentru toti participantii la conducerea statului si a oferit ca exemplu faptul ca Senatul a amanat pana in februarie dezbaterea si votul pentru solicitarea de incepere a urmaririi penale in cazul liderului ALDE, Calin Popescu-Tariceanu.Iohannis a opinat ca prin amanarea unei decizii referitoare la remaniere "in niciun caz nu se blocheaza activitatea Guvernului" si a oferit ca argumente declaratiile ministrului Transporturilor care a anuntat ca "actioneaza corect si bine" pana cand in Monitorul Oficial apare decretul pentru eliberarea sa din functie.

Presedintele i-a reprosat, de asemenea, prim-ministrului Viorica Dancila faptul ca i-a trimis in scris, fara sa il contacteze, o solicitare de remaniere a Guvernului, dar si faptul ca nu a oferit argumente pentru schimbarile propuse.

"Putea doamna prim-ministru sa se prezinte la mine cu niste argumente. Si daca tot veni vorba de argumente, dati-mi voie sa mentionez inca un lucru care deranjeaza foarte mult. A venit cu o solicitare de remaniere, fara niciun fel de explicatie, fara sa spuna public de ce anumiti ministri vor fi revocati sau cere sa fie revocati. Revocarea este o sanctiune politica, nu este o miscare de placere. Or, daca este asa, aceeasi doamna prim-ministru avea obligatia sa se prezinte in fata natiunii si sa explice de ce anumiti ministri se cer revocati. Or acest lucru nu s-a facut. Doamna prim-ministru confunda Guvernul cu partidul. Este normal sa se discute in partid aceste chestiuni, dar este anormal ca premierul sa nu vina si sa explice natiunii de ce face o remaniere, de ce anumiti ministri sunt revocati. Aceasta maniera de a conduce statul de la partid sau de a incerca sa conduca statul de la partid o cunoastem dintr-un regim care s-a incheiat in decembrie 1989", a adaugat seful statului.