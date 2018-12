"Lipsit de orice argument politic, legal sau constitutional, Iohannis se lasa manat de ranchiuna si obsesiile personale, aducand prejudicii statului roman pe care ar fi trebuit sa-l reprezinte.

Iohannis pur si simplu blocheaza Romania, astfel incat Guvernul PSD+ALDE sa nu faca investitii in autostrazi si dezvoltare locala.

Scandalurile si conflictele create de Iohannis sunt cu atat mai iresponsabile in contextul Anului Centenar si al apelurilor repetate din partea oficialilor europeni privind realizarea unui consens politic inainte ca Romania sa preia presedintia Consiliului Uniunii Europene.

Iohannis a manifestat astazi un comportament lipsit de orice decenta si bun simt fata de doamna prim ministru, in ciuda mesajului de pace politica pe care aceasta i l-a adresat in cadrul sedintei solemne organizata in Parlament cu ocazia Centenarului. Dincolo de functii, presedintele Iohannis ar fi trebuit sa dea dovada de buna crestere si politete fata de o doamna.

In aceste conditii, PSD va utiliza toate mijloacele legale si constitutionale pentru a debloca situatia creata de Iohannis si pentru a-l determina pe acesta sa respecte legile si Constitutia Romaniei", se aratat intr-un comunicat al Partidului Social Democrat.