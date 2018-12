Chestionat de jurnalisti daca anul 2019 va prinde Romania cu actualul Guvern, raspunsul fostului sef de stat a fost: "Distanta e mare de la ceea ce as vrea eu la ceea ce cred ca se va intampla. Ma abtin sa ma pronunt. (...) Daca ma intrebati de motiune, va pot spune ca, din analiza mea, cel mai bun moment pentru motiune a trecut: era momentul in care Dragnea si Tariceanu erau in dispute in interiorul coalitiei".

El considera ca in momentul de fata aceasta disputa nu mai exista.

"Ramane sa vedem care va fi exodul din PSD, dar nu il pot pronostica eu", a mai completat el, citat de stiripesurse.ro.