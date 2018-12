"Se aude ca doamna prim-ministru a trimis o solicitare de rezolvare a unui conflict la CCR. Probabil CCR va da un raspuns, vom vedea, dar nu va rezolva problema. N-are cum sa o rezolve, fiindca problema nu este constitutionala, este politica.

O sa va spun care sunt cele doua cauze ale acestei probleme politice:

Prima: de facto, Romania nu are prim-ministru. A doua este totala inabilitate a PSD de a face politica, politica de orice fel.

Doamna prim-ministru mi-a trims in scris, fara sa ma contacteze, o solicitare de remaniere a guvernului, dupa care, fara sa astepte raspunsul, mi-a mai trimis o solicitare. Toate fara sa caute o discutie sau un dialog. In definitiv, doamna prim-ministru m-a sunat ieri: ce credeti ca m-a intrebat? Daca am terminat analiza si cand cred eu ca voi da un raspuns. Si i-am spus politicos ca azi si maine nu si ca o voi informa.

M-as fi asteptat, printre vizitele pe care le face in strainatate, macar sa ma intrebe: de ce nu ne dati un raspuns?

Aceasta doamna nu intelege cum functioneaza statul. Noi nu suntem pusi aici sa ne trimitem hartii scrise de secretari. Suntem aici ca sa rezolvam problemele Romaniei, asta se face inclusiv prin colaborare si dialog insitutional.

A doua cauza acestei probleme politice este totala inabilitate a PSD de a face politica. PSD si-a pierdut sub acest Dragnea capacitatea de a actiona politic. PSD nu mai stie sa faca politica. Este foarte grav, pentru ca este partidul care da guvernarea si controleaza majoritatea in Parlament", a declarat Klaus Iohannis, potrivit Digi24.