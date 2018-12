"Printr-o decizie pe care o adoptam astazi, continuam o masura care a contribuit la dezvoltarea turismului romanesc. Vom acorda voucherele de vacanta in valoare de 1.450 de lei angajatilor din sistemul public si in urmatorii doi ani, 2019 si 2020. Vorbim de o masura apreciata si de catre romani. Peste 1.200.000 de persoane au primit vouchere de vacanta in acest an, pe care le-au utilizat in unitati de cazare in Romania.

Acest fapt a dus la o crestere cu peste 5% a numarului de turisti din tara noastra, pana in luna septembrie, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. De asemenea, fata de anul trecut, se inregistreaza o crestere cu 10% a solicitarilor de autorizatii pentru unitatile de cazare din Romania", a declarat Viorica Dancila, potrivit dcnews.