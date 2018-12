"Din pacate, am vazut in acesti doi ani in care PSD a transformat Romania in acaretul personal ca se incearca in mod repetat utilizarea CCR nu in transarea conflictelor de constitutionalitate, asa cum ar fi normal si firesc, ci in transarea de fapt a disputelor si a conflictelor de politica interna si de incompetenta de guvernare a PSD. Si aceasta sesizare (...) este exact in aceeasi nota, in care Liviu Dragnea incearca, cum a fost si in cazul Kovesi, sa utilizeze CCR ca instrument politic, dincolo de rolul acesteia de a lamuri intelesul legilor. Pentru ca o Curte constitutionala are exact acest atribut si doar acest atribut, nu are atribut de legiferare si in niciun caz nu are atribut de guvernare", a afirmat vineri, la RFI, Dan Barna.

Liderul USR sustine ca propunerile facute de PSD la Transporturi si Dezvoltare "sunt departe de minima calitate", iar presedintele Iohannis a transmis explicit ca "s-a saturat de penali si incompetenti in functii publice", scrie Agerpres.

"Presedintele Iohannis nu a facut altceva decat sa transmita mesajul ca propunerile pe care le face PSD sunt departe de minima calitate, de minima moralia de care o societate are nevoie in momentul in care urmeaza sa preluam presedintia Consiliului Uniunii Europene si cele doua nominalizari sunt, din punctul meu de vedere, cel putin domnul Draghici are probleme de notorietate in dosarul penal legat de utilizarea banilor publici de la partid pentru achizitii personale, limuzine si alte lucruri, presa a scris despre ele in mod detaliat. Doamna Vasilescu este plimbata asa, ca un fel de moaste sfinte pe la diverse ministere, daca nu se pricepe la Transporturi, hai, poate se pricepe la Dezvoltare. Adica ideea aceasta de a guverna cu marionete incompetente este pur si simplu distrugatoare pentru imaginea pe care Romania poate sa o aiba preluand presedintia (Consiliului Uniunii Europene - n.r.) de la 1 ianuarie. Daca ne uitam in declaratiile din zilele trecute in care a spus, neintamplator, ca s-a saturat si el, ca si milionul de cetateni care a semnat pentru 'fara penali', si citez din ce a spus presedintele, s-a saturat 'de penali si incompetenti in functii publice', eu spun ca argumentele sunt destul de explicite", a adaugat Dan Barna.

El a mentionat ca Opozitia ia in calcul sa depuna saptamana viitoare o motiune de cenzura.

"Practic orice membru al acestui Guvern PSD am lua in discutie, vom gasi elemente care-l fac, sa spun, incompatibil cu functia de ministru al unui stat european important cum este Romania si cum ne dorim sa ramana Romania si nu la marginea Europei, acolo unde a fost tarata de Liviu Dragnea si Popescu-Tariceanu. Aici intr-adevar orice ministru am lua in calcul vom gasi suficiente argumente ca n-ar trebui sa fie ministrul Romaniei, pentru ca acest Guvern al Romaniei este de fapt guvernul unipersonal Liviu Dragnea. Este o realitate foarte amara pentru noi si ceea ce s-a intamplat acum doua zile in Camera Deputatilor este exact mesajul de speranta si incredere de care societatea are nevoie - ca zilele acestui Guvern si acestei autocratii pe care Liviu Dragnea a impus-o in Romania de doi ani se apropie accelerat de sfarsit. Faptul ca nu mai exista o majoritate la Camera Deputatilor este un element foarte important pentru ceea ce urmeaza sa se intample in zilele urmatoare, este un element incurajator pentru motiunea de cenzura pe care o vom depune saptamana viitoare", a conchis Dan Barna.

Premierul Viorica Dancila a anuntat vineri ca Guvernul a sesizat la Curtea Constitutionala faptul ca presedintele Klaus Iohannis nu a luat o decizie cu privire la numirea noilor ministri la Transporturi (Mircea Draghici) si Dezvoltare Regionala (Lia Olguta Vasilescu).