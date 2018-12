"Romania este pregatita sa faca fata responsabilitatilor care ii revin. Avem o abordare pretentioasa. Singura situatie incerta pe care o avem in acest moment este creata de Klaus Iohannis prin blocajul numirii ministrilor in doua dosare importante: Ministerul Dezvoltarii si la Ministerul Transporturilor. Cred ca nu jocul politic trebuie sa dicteze in aceasta perioada! Este important interesul Romaniei.

Ne dorim sa reprezentam cu succes presedintia rotativa. Nu ne putem permite sa schimbam ministri dupa ce au fost preluate dosare. Astazi am sesizat Curtea Constitutionala pentru a rezolva acest blocaj creat de domnul presedinte. Nu ne-am dorit acest lucru, dar interesul Romaniei si interesul romanilor este mai presus de ambitii, de joc politic sau de o campanie electorala", a spus Viorica Dancila, potrivit Antena3.ro.