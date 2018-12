"Intrebarea pe care o pun transportatorii de persoane si de marfa presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, este urmatoarea: De ce Lucian Sova a fost mentinut la Ministerul Transporturilor, astfel incat sa reuseasca sa aduca niste modificari legislative care in modul cel mai clar servesc unele grupuri de interese?

Actiunea politica pare a ascunde o actiune de lobby, care in Romania nu ar fi posibila, conform legii, doar ca nu putem intelege actiunea Presedintelui Klaus Iohannis altfel decat din dorinta de a sustine acest lobby pe care noi, transportatorii, il reclamam de mai multi ani. Faptul ca Presedintele nu a raspuns apelului nostru ne face sa credem ca suntem victimele unui blat la cel mai inalt nivel din stat, unul fara precedent in istoria ultimior 29 de ani, iar pentru lipsa de actiune a presedintelui, il vom sanctiona pe Klaus Iohannis, anul viitor, la alegeri.

Suntem, in total, peste 1 milion de votanti – patronate din transporturile rutiere de persoane si de marfa”, a declarat Vasile Stefanescu, presedintele COTAR.



Situatia fara precedent este acoperita de o lupta politica intre Presedintele Romaniei si Guvernul Romaniei, doar ca nu se poate aduce nicio explicatie logica pentru faptul ca exact Ministerul Transporturilor a ramas in asteptare, astfel incat ministrul demisionar Lucian Sova sa poata rezolva problemele grupurilor de interese care vor sa intre pe piata din Romania.

Poate fi o coincidenta, dar aceasta situatie are toate elementele unei „perdele de fum”, fiind in aparenta un conflict politic si o demonstratie de forta facuta de Presedintele Romaniei, dar tocmai faptul ca acest conflict nu are neaparat o miza, urmand sa se solutioneze foarte curand, arata ca de fapt s-a dorit mentinerea in functie a ministrului demisionar Lucian Sova pentru a i se permite sa modifice legislatia, in favoarea unor lobbyisti – ceea ce s-a si intamplat. Tocmai caracterul heirupist al actiunilor lui Lucian Sova, din ultimele zile, arata ca misiunea lui a fost aceea de a regla niste conturi.

COTAR va actiona in instanta toate deciziile luate de ministrul demisionar Lucian Sova care au ca rezultat distrugerea sectorului de Transporturi din Romania", se arata in comunicatul transmis de COTAR, potrivit Adevarul.ro.