"Proiectul Legii Pensiilor a ajuns la Camera Deputatilor spre dezbatere si aprobare (la Senat a trecut deja nefiind acceptata nicio modificare )!



AAD (Alianta Anti Dragnea) s-a format ad-hoc in Camera Deputatilor din: reprezentantii PRO Romania, deputati PSD si de la Minoritati care insa nu sunt de acord cu abuzurile lui Dragnea si din deputatii Partidelor de Opozitie! AAD poate acum sa obtina un mare succes pentru toti pensionarii in lupta cu Guvernul actual.

In acest scop Deputatii PRO Romania au depus un amendament esential: toate prevederile legii privind maririle de pensii trebuie sa intre in vigoare la 1 Ianuarie 2019!

1. Daca exista bani la Buget pentru maririle promise de Guvern atunci trebuie dati imediat - parintii si bunicii nostri au dreptul sa primeasca imediat pensii mai mari care sa compenseze inflatia si cresterile uriase de preturi

2. Daca nu exista bani in Buget in 2019 atunci cu siguranta nu au cum sa existe nici in 2021 ( cum au promis dupa alegeri) / nu trebuie sa acceptam ca parintii si bunicii nostri sa fie mintiti si manipulati de o gasca de hoti ticalosi

3. Maine Guvernul va da o Ordonanta de Urgenta prin care amana intrarea in vigoare a tuturor maririlor si beneficiilor acordate prin legi adoptate in 2017 si in 2018 ! Daca vor sa adopte si legea pensiilor 'pe hartie' doar ca sa minta oamenii si sa ii amane intrarea in vigoare deputatii AAD trebuie sa se opuna!

In Camera Deputatilor s-a format AAD = 'Alianta Anti Dragnea' formata din ProRomania, deputati PSD, Minoritati si cei ai Partidelor de Opozitie / AAD a declansat inca de miercuri un proces de insanatosire a Parlamentului prin schimbarea din functie a lui Dragnea si a acolitilor sai .

Acum AAD are posibilitatea sa faca ceva concret (nu doar critica si lupta politica): sa adopte la Legea Pensiilor acest amendament care sa sprijine toti pensionarii din Romania si sa demaste minciunile ingrozitoare ale Guvernului Dragnea - Dancila!", a scris Victor Ponta pe Facebook.