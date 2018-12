"Sigur ca m-am intalnit cu domnul Victor Ponta, stiti foarte bine ca dansul este cel care m-a propus sa fiu comisar european printr-o intelegere pe care a avut-o cu domnul presedinte Juncker. Ii multumesc pentru aprecierile dansului de-a lungul timpului, mai ales in ultimul an – in care toate eforturile mele de a ajuta Romania nu au fost recunoscute de oficiali, dar pe acre le voi face oricum in continuare pentru ca le fac pentru romani. Intr-adevar am discutat si aceasta posibilitate. I-am spus si dansului, asa cum am spus si presei, ca voi lua o hotarare la inceputul anului viitor in legatura cu viitorul meu, daca voi mai candida, unde, cum. Nu am luat inca o decizie, dar ii multumesc pentru aprecieri, pentru gandurile bune, pentru faptul ca intr-un context in care partidul caruia i-am dedicat mai mult de 20 si ceva de ani din viata mea ma ataca intr-un mod de care liderii nu se delimiteaza.

Un raspuns transant il voi da la inceputul anului viitor, daca voi candida, in primul rand. Exista si posibilitatea – nu suntem facuti parlamentari europeni pe viata. Pe de alta parte si eu inteleg argumentele multora din jurul meu care ma sustin sa candidez. Dupa 11 ani la Bruxelles, stiti foarte bine ca este foarte greu sa iti faci relatii, sa cunosti mecanismele, si in Parlamentul European am fost 8 ani, Comisia Europeana, am avut un portofoliu foarte greu care m-a invatat foarte multe. Si eu ma gandesc ca aceasta experienta nu ar merita sa fie irosita doar pentru ca unor domni si doamne de la PSD nu le mai place de mine", a declarat Corina Cretu, potrivit Realitatea.net.