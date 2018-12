"Slabirea lui Dragnea se adauga maririi de sine a lui Dancila. Cand Dragnea a trimis-o: te duci si faci! avea alta pozitie in partid.

Ea simte acum ca Dragnea a pierdut cam mult sange.

In 30 de ani de presa am invatat lectia cu PSD-istii. Aveam confruntari directe cu politicienii. Veneau, se expuneau, incasau, multi ieseau, alte vremuri. Ce am invatat eu din razboaie crancene de televizor cu PSD-istii, daca ai cea mai mica urma de umanitate, cum te-a simtit ca ti se face mila de el, ti-a sarit in beregata.

Nu ai voie, trebuie sa calci pe cap, pe gat, o secunda daca ti s-a facut mila de el, te-a rupt. Asta este PSD-istul, un soi de animal politic. Dancila simte ca Dragnea e mai slab si de aia a facut aceasta declaratie.

A fost ferma si-a regasit verticalitatea", a spus jurnalistul, citat de digi24.ro.