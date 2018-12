Proiectul de lege vizeaza un sistem de finantare bazat pe donatii mici de la cat mai multi cetateni, in care transparenta este baza, banii publici incurajeaza pluralismul politic, partidele sunt responsabilizate, procesul este simplificat, iar potentialul de abuz este redus.

USR este partidul care a creat prima bresa majora in sistemul politic monopolist construit de partidele vechi pe parcursul ultimilor 15 ani. Am promis sa luptam pentru a deschide cat mai larg in continuare competitia si exact asta urmarim prin proiectele noastre privind legislatia electorala. Barierele de intrare si participare la viata politica sunt in continuare semnificative, iar Romania nu poate progresa fara reforma electorala autentica”,