"Nu avem asa ceva (un act normativ privind amnistia si gratierea - n.r.) pe ordinea de zi, nu am asa ceva pe masa guvernului.(...) In calitate de prim ministru, nu am un act normativ care sa prevada asa ceva, nu am avut o discutie, deci nu pot sa prevad sau sa spun ceva. Nu stiu daca se impune o discutie, nu pot sa stiu ce se va discuta in Comitetul National. Fiecare poate sa spuna opinia, aceasta este democratia. Eu va spun ca nu se da... Pot sa spun eu ce se intampla peste doi ani, peste trei ani, peste un an? Eu v-am spus ca nu am avut nicio discutie. Am vazut opiniile colegilor din PSD, fiecare e liber sa-si spuna opinia, eu nu am avut nicio discutie despre acest lucru. In CEx fiecare isi va spune punctul de vedere, nu pot sa prevad ce problema va ridica un membru al CEx-ului. Eu v-am spus ca nu am pe masa acest act normativ, nu am discutat cu nimeni despre amnistie si gratiere", a afirmat Dancila la Palatul Parlamentului, dupa o intalnire cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, potrivit Agerpres.

Intrebata daca exclude ca pana la finalul anului sa fie adoptata o Ordonanta privind amnistia si gratierea, Dancila a raspuns afirmativ.