"PSD nu mai merge in directia care trebuie, este departe de oameni. Partidul este confiscat in momentul de fata, incapabil sa reactioneze la semnalele pe care le primeste din interior. Prima dovada consta in faptul ca aceia care incearca sa atraga atentia asupra problemelor cu care se confrunta PSD au fost dati afara din partid. Gestul meu este si un gest de solidaritate cu Marian Neacsu, Adrian Tutuianu, cu Gabriela Firea, cu Paul Stanescu, cel care a fost remaniat doar pentru faptul ca nu mai impartaseste ideile si impunerile conducerii partidului", a afirmat Ion Mocioalca, potrivit jurnalul.ro.

CEx al PSD este, in prezent, doar "un cor al bisericii, care canta cum i se dicteaza"

", declara Mocioalca.

Ion Mocioalca si-a depus in aceasta saptamana demisia din PSD, dupa 24 de ani in care a facut parte din acest partid. Totodata, el si-a depus adeziunea la grupul parlamentar al Pro Romania.