"Normal ar fi fost sa fie toti, pentru ca eu asa vad si asa am procedat cand am fost europarlamentar. Chiar daca era un alt guvern, chiar daca era un alt presedinte, chiar cand a venit domnul presedinte Iohannis si eram europarlamentar, la invitatie am dat curs, pentru ca am considerat ca trebuie sa imi reprezint tara si ca este normal sa ne punctam impreuna ceea ce avem de facut, sa ne sustinem reciproc, fie ca ne aflam la Presedintia Consiliului Uniunii, fie ca suntem in Parlamentul European. Cred ca trebuie sa existe aceasta conlucrare reciproca, ca trebuie sa ne sprijinim, pentru ca in fond toti suntem romani.

Ieri nu au venit decat doi membri ai Parlamentului European din opozitie, am apreciat prezenta lor foarte mult, dar din pacate, acesta a fost raspunsul. Exact ceea ce vorbeam la inceput legat de unitate de responsabilitate. Unii dintre ei nu ma asteptam sa vina, pentru ca sunt mult mai dedicati in a critica Romania, in a aduce in prim-plan faptele pe care ei le considera definitorii pentru Romania, decat a veni in sprijinul Romaniei. Totusi, pentru mine a fost dezamagitor si faptul ca am fost colegi atata timp, ca am lucrat in Parlamentul European cu multi dintre colegii din opozitie, iar acum, cand guvernul preia Presedintia Consiliului Uniunii Europene, ma asteptam la suport, nu pentru guvern, asa cum am mentionat, ci pentru tara", a mentionat sefa Executivului, citata de stiripesurse.ro.