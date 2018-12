"Am incercat sa am o abordare neutra pentru ca am avut de fiecare data acest principiu, ca lucrurile trebuie rezolvate in Romania, nu la Bruxelles. Nu cred ca avem nicio problema din punct de vedere al majoritatii. Trebuie mai multa responsabilitate din partea celor care s-au implicat in acel joc de teatru din Parlament. Au imbracat haina unor oficiali, demnitari. Asadar, trebuie sa se comporte ca atare", a declarat Viorica Dancila, intr-un interviu pentru Sabina Iosub, difuzat in emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3, potrivit dcnews.

Viorica Dancila este de parere ca ce s-a intamplat astazi, in Parlamentul din Romani este un "joc de teatru".

"Nu este benefic, in timp ce Guvernul vine la Bruxelles pentru a se intalnii cu oficialii, in Romania sa se faca atata circ, atatea lucruri care pot influenta vizibilitatea sau modul de abordare a Romaniei la Bruxelles. Vorbeam de consens, de faptul ca toti trebuie sa ne implicam pentru o presedintie care sa fie apreciata. Tocmai am vazut cum nu trebuie sa ne comportam si cred ca acest lucru trebuie sa-l aiba in vedere si ceilalti. In momentul in care vrei alt guvern, trebuie sa castigi increderea electoratului, a oamenilor. Nu prin acest circ, prin aceste jigniri, nu prin aceste lucruri atat de anormale. Un guvern il schimbi cand ai majoritate si suport popular. Cred ca sunt cei care s-au invatat ca pot veni la guvernare fara sa aiba un suport al populatiei si acest lucru nu este normal", a mai declarat premierul.