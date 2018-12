''Nu inseamna ca nu putem sa votam pentru demiterea lui Dragnea. Vrem sa fie schimbat Guvernul Dancila, dar nu o sa votam niciodata un guvern condus de Orban in loc, pentru simplul motiv ca am sari din lac in put'', a spus Victor Ponta, potrivit Digi24.

Ponta i-a indemnat pe cei doi parlamentari din Brasov care au parasit recent PSD, Mihai Mohaci si Mihai Popa, sa il ajute sa mai mareasca grupul parlamentar al Pro Romania.

''Prin venirea lor si prin venirea celorlalti de la Caras, s-a declansat azi o furtuna in Camera Deputatilor, in sensul ca PSD-ALDE nu mai au majoritate, in sensul in care eu am spus de acum trei luni cand a fost cat pe aici sa se intample si anume ca nu se schimba Guvernul, nu daramam Romania, dar pleaca din functia de presedinte al Camerei Dragnea. Nu a plecat, este in buncar. El nu vine in plen, el sta in buncar si de acolo trimite pe mitraliera, pe Iordache, care se tine de scaun si pe altii. Azi nu a fost nimic democratic in Camera Deputatilor. A fost ceva sinistru, groaznic, si nu s-a votat nici o lege, nici un proiect. Azi l-au salvat pe Dragnea, dar nu s-a votat nici o lege, nici un proiect'', a subliniat liderul Pro Romania.