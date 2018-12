"Parlamentul si-a castigat un pic de demnitate inapoi. Faptul ca am reusit o coordonare si o colaborare buna, toti cei din opozitie si am dovedit si am creat aceste imagini, cumva antologice pentru democratia din Romania, sa vedem un PSD reprezentat de Florin Iordache la conducerea plenului, care era intr-o disperare majora timp de doua ore, realizand ca nu mai au majoritate, ei stiau ca in orice moment vor supune la vot, vor pierde. (...) In momentul in care noi am avut o solicitare perfect regulamentara, s-a refuzat supunerea la vot, ceea ce a facut posibila preluarea conducerii sedintei de care domnul Pirtea (...) obtinandu-se niste voturi care dau sperante si pentru motiunea de cenzura care va veni saptamana viitoare. (...) votul de astazi, ceea ce s-a intamplat in Parlament arata ca majoritatea PSD - ALDE nu mai exista", a declarat Dan Barna la Realitatea Tv, potrivit stiripesurse.ro.

Barna a mentionat ca in situatia in care ar trece motiunea de cenzura, USR este dispus sa sustina o guvernare care ar avea ca obiective cateva dintre proiectele USR.

"Daca motiunea de cenzura trece, ce alternative vor fi, daca se poate merge spre alegeri anticipate, noi asta ne dorim. Adica miza USR e aceasta solutie. In rest, USR este dispus sa sustina orice guvernare care are prim obiectiv 'fara penali in functii publice', in prima luna de guvernare, revenirea la alegerile in doua tururi, retragerea tuturor legilor justitiei si modificarilor la Codul Penal", a mai declarat Barna.

Miercuri, PNL a solicitat revocarea din functie a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si a vicepresedintelui Florin Iordache.