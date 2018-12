Victor Ponta a fost intrebat daca a discutat cu Corina Cretu in legatura cu lista de candidati pentru alegerile europarlamentare.

''Am vorbit cu doamna Cretu. Eu cred ca este una dintre cele mai bune investitii la nivel uman pe care Romania a facut-o la nivel international. Daca nu am fi avut comisar european pe dezvoltare regionala si echipa din jurul sau, gradul de absorbtie al nostru era mai mic cu cinci miliarde de euro. Nu stiu cati romani am promovat noi in exterior ca sa ne aduca cinci miliarde de euro. Faptul ca acum o balacaresc si o fac in toate felurile este inadmisibil. Mi-a placut ca Olguta Vasilescu a spus ca nu mai este pesedista. Corina Cretu este in PSD de pe vremea cand Liviu Dragnea era la PDL, eu eram procuror si Olguta Vasilescu era in PRM. Eu sper sa reuseasca sa-si termine cu bine acest mandat de comisar european, dar regret faptul ca de la 1 ianuarie 2017 pana azi pe programul infrastructura mare nu s-a semnat nici un contract nou.

Discutii cu doamna Cretu au fost pentru a candida la europarlamentare. Cand vor fi finalizate, va vom spune. Mi-as dori. Cred ca trebuie sa fie absolut inconstient sa nu vrei sa o ai pe lista la alegerile pentru Parlamentul European pe un comisar european. Trebuie sa fii nebun, sa fii sinucigas. Cred ca si PNL-ul si USR-ul ar vrea sa o aiba pe liste. Cum as zice eu ca nu as vrea ca doamna Corina Cretu sa fie pe liste?! As vrea, dar este prematur in acest moment, are niste obligatii ca si comisar european'', a precizat Victor Ponta, potrivit jurnalul.ro.