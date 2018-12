"Un mare partid nu poate fi extrem de omogen, din punct de vedere ideologic, al leadership-lui, si este nevoie de o anumita coabitare in interiorul partidului, altfel partidul devine tot mai pur, dar tot mai mic. Si sper ca lucrul asta sa nu se intample in PSD. Eu cred ca un partid mare, care inseamna ca trebuie sa baleieze jumatate din spectrul politic, are nevoie si de lideri de stanga mai radicali, si de lideri mai apropiati de centru, tocmai pentru ca societatea noastra in schimbare are nevoie de mesaje care vin pe aceasta directie si de lideri care vin intr-o formula de echipa. Si atunci nu neaparat pe factiuni, nu neaparat in dizidente, dar intr-o fomula care sa atraga un electorat cat mai amplu, ar fi nevoie de o anumita abordare de acest tip. Inainte de a propune o amnistie si o gratiere la nivelul tarii, la nivelul poporului, poate ca partidul ar trebui sa-si propuna sa faca o amnistie si o gratiere in interiorul partidului, tocmai pentru a-si pastra masa critica in Parlament si in politica, pentru ca, altfel, eliminand bucati din partid, din Parlament, din organizatii, slabesti forta si ramai supus unui anumit tip de santaj in Parlament, cum este posibil sa se intample din nou cu anumite pretentii ale UDMR", a sustinut Adrian Nastase la finalul lansarii cartii sale "Razboiul lui Onoda. Blog'n Roll, vol 8".

Intrebat daca exista riscul ca PSD sa devina un partid slab, care sa piarda majoritatea in Parlament, Adrian Nastase a aratat ca exista un astfel de pericol, de care social-democratii ar trebui sa se teama, scrie Agerpres.

"Nu stiu daca se va intampla (n.r. - pierderea majoritatii), probabil ca sunt multe lucruri care sunt acum in miscare. Dar eu cred ca ar trebui sa se teama de lucrul acesta si ar trebui sa aiba in vedere ca exista un astfel de risc, pentru ca el va fi atacat si de la stanga, si de la dreapta, va fi atacat si de liberali, si va avea probleme in a mentine relatia in conditiile de hemoragie parlamentara cu ALDE. Dar sigur ca si partidul lui Ponta, in masura in care PSD-ul slabeste, atunci ar putea sa obtina mai multi parlamentari, sa creeze o problema care sa antreneze dupa aceea un scor mai mic la europarlamentare, ceea ce va determina o anumita abordare pentru prezidentiale", a adaugat fostul presedinte al PSD.

In Romania, situatia politica este foarte trista

Referindu-se la situatia politica din Romania, Adrian Nastase a apreciat ca "este foarte trist ceea ce se intampla", pentru ca nu mai exista niciun fel de dialog, acesta fiind inlocuit de un anumit tip de oportunism, dar si de lipsa de caracter.

"Formula sintetica ar fi lipsa de dialog, incapacitatea de dialog. Imi aduc aminte, in anii '90, cand lucrurile erau totusi mult mai brutale, mai directe, nemultumiri, aveam la Parlament un club parlamentar, ne intalneam si discutam la o cafea, era formula pe care am inventat-o pentru Romania impreuna cu Ion Ratiu, preluand un model din Marea Britanie. Acum, practic, ceea ce se intampla este mai curand o forma de tranzactionare, trecerea dintr-un loc intr-altul, un anumit oportunism. Si lipsa de caracter, de coloana vertebrala in politica distruge fibra de conducere si modul in care Romana este condusa in momentul de fata si felul in care se raporteaza la exterior. Lucrurile astea ar trebui corectate si cred ca ar trebui ca toate partidele sa faca un efort. Si numarul de crize... Toata lumea e in razboi cu toata lumea, toti sunt nemultumiti, incapabili de a propune un proiect comun. Nu stiu cum poate sa se incheie aceasta poveste, probabil ca ar trebui sa incercam sa incheiem un parteneriat romano-roman pentru secolul XXI si este nevoie in definitiv de un mod de a ne raporta la viitor, pentru ca noi ne tot raportam la trecut, la un prezent imediat, nu avem strategii pentru o perioada mai lunga", a mai sustinut Nastase.

Potrivit acestuia, oamenii merg dupa cei pe care ii considera lideri puternici.

