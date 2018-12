"Din punctul meu de vedere, nu cred ca mai suntem peste 20 de milioane de locuitori in Romania si am vazut acest lucru la referendumul pe care l-am avut pentru familie. Vreau sa va spun ca sunt unul dintre parlamentarii care a fost in judetul pe care il reprezinta in Parlament, in foarte multe localitati. Nu mai sunt oameni din punct de vedere fizic in case, ei sunt plecati in strainatate. Stiti foarte bine, au resedinta in exterior si cred ca va trebui facut un recensamant in anul 2019", a spus Vasilescu, la Palatul Parlamentului.

Ea a adaugat ca persoanelor care nu mai sunt "fizic" in Romania nu le ia nimeni "calitatea de roman sau cetatenia".

"Cred ca trebuie sa stim cu totii cati mai suntem in Romania. Asa cum trebuie sa stim cu exactitate cati angajati sunt, pentru ca la ora actuala INS da 4,9 milioane de angajati, eu va spun ca lucram zilnic cu REVISAL, sunt 6,3 milioane de contracte in REVISAL, plus ale contracte care nu se regasesc nici macar in REVISAL. Este vorba de functionari publici, armata, servicii secrete si asa mai departe. Deci este clar ca numarul de contracte este mult mai mare", a mentionat fostul ministru al Muncii.

Vasilescu a precizat ca un recensamant la nivel national va avea efecte "si la reducerea numarului de parlamentari si la reducerea numarului de europarlamentari".