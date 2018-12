"Astazi a fost o zi trista in Parlamentul Romaniei. Am constatat ca din dorinta de a schimba una sau mai multe persoane s-a mers pe incalcarea regulamentului si a normelor interne ale Parlamentului. Eu inteleg un joc democratic si faptul ca iti doresti anumite chestiuni de la modificari legislative pana la schimbari sau ocuparea anumitor functii in Parlament, dar toate acestea trebuie sa respecte norme minimale: Constitutie, regulament, este vorba de niste legi de organizare a niste institutii", a afirmat Iordache dupa sedinta de plen, potrivit Agerpres.

El a explicat de ce Liviu Dragnea l-a imputernicit pe el sa conduca sedinta.

"Astazi dimineata a inceput datorita unui eveniment nedorit. Colega noastra, Carmen Mihalcescu, vicepresedinte, a fost chemata la DNA si in aceste conditii, inca de ieri, presedintele Camerei Deputatilor, domnul Dragnea m-a imputernicit pe mine astazi sa conduc lucrarile Camerei Deputatilor. Nimic nou pana acum, pentru ca conducerea lucrarilor se asigura prin rotatie de catre vicepresedinti potrivit regulamentului. (...) Avand in vedere ca solicitarea de demitere a presedintelui Camerei Deputatilor, a domnului presedinte Dragnea, s-a facut in Biroul permanent trecut cu incalcarea regulamentului, care spune clar ca schimbarea membrilor Biroului permanent, cat si schimbarea presedintelui Camerei Deputatilor se poate face numai la solicitarea expresa a liderului grupului parlamentar din care acestia provin, am constatat astazi incalcarea regulamentului foarte grava", a adaugat Iordache.

Potrivit acestuia, a fost solicitata o consultare cu liderii de grup

", a explicat Iordache.

Opozitia a sustinut ca Iordache nu are dreptul ca conduca sedintele Camerei si ca in urmatoarea sesiune trebuie supuse la vot cele doua cereri de revocare, acesta precizand ca acest lucru se va discuta in Biroul permanent saptamana viitoare.

"Orice solicitare pe care colegi din Opozitie au facut-o - fie ca discutam de revocarea mea, fie ca discutam de revocarea presedintelui -, va fi introdusa in sedinta Biroului permanent. I-am indemnat la calm, sa citeasca regulamentul. Biroul permanent, daca constata ca aceasta solicitare de revocare fie a presedintelui, fie a unui membru al Biroului permanent respecta cerinta minimala, acea ca liderul de grup din care fac parte solicita acest lucru, va fi introdusa pe ordinea de zi a plenului. Daca nu respecta aceasta cerinta minimala si colegul Suciu a confirmat ca nu a solicitat nici revocarea mea, nici a domnului Dragnea... Deci, poate sa solicite orice. Discutam. Saptamana viitoare avem sedinta de Birou permanent luni, la ora 14,00, pot sa mai vina si cu alte solicitari. Daca cele doua solicitari respecta conditiile, vor fi introduse pe ordinea de zi a plenului. Daca nu, nu", a mai declarat Iordache.

Miercuri, PNL a solicitat revocarea din functie a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si a vicepresedintelui Florin Iordache. Dupa mai multe luari de pozitie si un episod in care liberalul Marilen Pirtea, vicepresedinte al Camerei, a preluat conducerea sedintei si a supus la vot mai multe propuneri, Florin Iordache a inchis sedinta din lipsa de cvorum.

Dupa sedinta, liderul liberalilor din Camera Deputatilor, Raluca Turcan, a sustinut ca plenul va trebui sa dea votul final pe cele doua proiecte de revocare din functie a presedintelui si vicepresedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea si Florin Iordache.