"Nu am discutat cu presedintele Klaus Iohannis de la o intalnire pe care am avut-o cu dansul cred ca in urma cu vreo trei saptamani. (...) Alte discutii cu dl presedinte nu am avut nici in fapt, nici pe telefon. Nu am telefonul domniei sale, nu am discutat cu domnia sa, nu am fost sunat de domnia sa, de absolut nimeni de la Palatul Cotroceni.

Daca cineva speculeaza ca ar fi fost o discutie cu dl presedinte Iohannis este eventual o temere a unora, dar acest lucru nu s-a produs. Este adevarat ca, la un moment dat, m-am indreptat spre presedintele de sedinta, dl Iordache, si i-am sugerat ca ceea ce ar trebui sa faca din punctul domniei sale de vedere a facut, ca intre timp s-a constatat o alta majoritate, care a votat ceva - si anume demisia sa si a domnului presedinte Dragnea si ca ar trebui ca in acel moment sa isi incheie misiunea. (...) Si, pentru ca ne stim de ani de zile, i-am spus: 'daca ti-e un pic greu, te invit la o cafea.

Se poate verifica. Am un numar de telefon care se afla pe site (al Camerei Deputatilor - n.r.), este public. Oricand se poate vedea daca am vorbit sau nu am vorbit (cu Iohannis - n.r.). Nu am nicio chestiune de ascuns. Nu doar ca nu vorbeam cu dl presedinte, nu vorbeam cu nimeni la telefon. (...) Fiind deputat de Sibiu, s-ar putea sa fi fost si acest motiv: 'hai sa mai bagam ceva in aceasta tema". Totul este o strategie la care s-au gandit pentru a inflama in continuare pe aceasta tema", a spus Neagu, citat de dcnews.ro.