Catalin Radulescu, in Parlament: Lasa-ne, ma, cu poporul/ VIDEO

In haosul creat in plenul Camerei Deputatilor, la un moment dat, vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, a fost inconjurat atat de deputatii de la PSD, cat si din opozitie. In inghesuiala generata si-a facut loc si deputatul Catalin Radulescu.