"A fost o incercare de forta de a da jos presedintele Camerei Deputatilor, stim ca urmeaza un an electoral, stim ca tot acest stat paralel nu face altceva decat sa ne aduca in postura de a nu avea un candidat viabil in campania electorala, dar ce mi se pare mai ingrijorator sunt cele doua subiecte: s-a cerut revocarea a doi vicepresedinti din partea PSD. Ne intrebam de ce pentru al treila nu s-a cerut, este vorba despre doamna Carmen Mihalcea... Mihalcescu, am vazut astazi faptul ca la 9:30, din plen, a fost chemata la DNA, deci este o coordonare intre aceste forte.

Si cred ca nu cunoasteti un amanunt foarte important, ca domnului presedintre de sedinta, domnului Iordache, i s-a solicitat de catre un deputat PNL ca sa se ridice de pe scaun, pentru ca si-a facut treaba si sa i-l dea la telefon pe presedintele Iohannis. Asta s-a intamplata in sedinta. Nu au vorbit, domnul Iordache a refuzat sa vorbeasca la telefon. Domnul Neagu, va rog sa-l intrebati pe el", a spus fostul ministru al Muncii, potrivit digi24.ro.