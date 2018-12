"Nici nu stiu daca sa rad sau sa plang vizavi de ceea ce se intampla in plen. E o premiera nedorita a parlamentarismului romanesc sa asist si sa vedem cum un vicepresedinte al Camerei Deputatilor preia microfonul fara sa conduca sedinta, sa supuna la vot cu de la sine putere, iar stenograf si secretara sa fie liderul de grup, in speta Raluca Turcan si tot cate unul sa mai vina sa-i sopteasca ceva, daca asta a ajuns parlamentul Romaniei si asa se poarta batalia politica in Parlament, ne vom ajusta si vom duce inclusiv asa aceasta batalie politica, dar este o rusine ce se intampla. (...)Eu nu vreau sa-i linistesc pe cei din opozitie. Din punctul meu de vedere, sa ramana pepsi, adica agitati, cum au fost astazi", a afirmat Suciu.

El a subliniat ca o ora si jumatate PSD a incercat sa explice ca solicitarile Opozitiei de revocare a presedintelui Camerei Deputatilor Liviu Dragnea si a vicepresedintelui Florin Iordache sunt neregulamentare.

"O ora si jumatate am incercat sa explicam de la microfonul plenului ca ceea ce doresc domniile lor nu este regulamentar si nu se poate supune la vot, in conditiile in care la Biroul permanent nu este o solicitare din partea grupului PSD de revocare a presedintelui Camerei Deputatilor, nici de revocare a vicepresedintelui. Astazi la Biroul permanent sunt solicitari de revocare a domnului Florin Iordache, a domnului Eugen Nicolicea, a domnului Pirtea, iar doamna Carmen Mihalcescu intamplator stiu cei din PNL unde a fost chemata astazi. Nu vreau sa fac comentarii. De trei saptamani, Opozitia tot face scenarii si incearca o lovitura de imagine. Au reusit o lovitura de imagine cum n-au reusit altii in 28 de ani de parlamentarism - sa ia ostatica sala de plen o minoritate care vrea sa iasa in fata dumneavoastra (a jurnalistilor - n.r.) si sa fluture o hartie", a spus Suciu.

Sedinta Camerei Deputatilor a fost inchisa de presedintele de sedinta Florin Iordache, dupa ce vicepresedintele Marilen Pirtea a preluat conducerea plenului si a supus la vot mai multe propuneri de la tribuna Camerei Deputatilor. Dupa o pauza de consultari de 20 de minute, deputatii au reluat sedinta de plen, iar primul vorbitor care a mers la tribuna a fost liberalul Marilen Pirtea, scrie Agerpres.

"In calitatea mea de vicepresedinte al Camerei Deputatilor, doresc sa supuneti la vot prelungirea sedintei cu o ora. Cine este pentru? Conform articolului 45 din Regulament, am dreptul, prin rotatie, sa conduc sedinta, nu am condus nicio sedinta pana acum. Sunt vicepresedinte, daca nu mai ies de maine, nu conteaza, ca nu sunt casatorit cu functia asta. Cine este pentru? Va rog sa numarati voturile, secretarii. 112 pentru", a spus Pirtea.

Iordache i-a atras atentia ca nu el conduce sedinta si l-a invitat sa ia loc in sala, dupa ce Opozitia a votat cu mana ridicata ceea ce a propus Pirtea.

Deputatii Opozitiei s-au ridicat in picioare cu mainile ridicate si au venit in fata tribunei, dupa care au inceput sa aplaude.

Iordache i-a dat cuvantul liderului grupului PSD Daniel Suciu, dar acesta nu a fost lasat sa intre la tribuna de Pirtea, care a blocat microfonul. Timp de 3-4 minute Suciu a incercat sa se strecoare la tribuna pe langa Pirtea, dar acesta din urma a refuzat sa paraseasca locul.

"Il invit pe domnul Suciu la microfon, domnul Suciu, domnul Suciu. (...) Nu a votat nimeni, domnule Pirtea, va faceti de ras. Sunteti in afara Regulamentului", a mai spus Iordache.

In final, Iordache a decis sa inchida sedinta.