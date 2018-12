"Va fi o batalie de mai lunga durata, vor mai veni colegi parlamentari si la Pro Romania. La un moment dat vom reusi sa avem la Camera Deputatilor un presedinte care sa existe (n.r.- aluzie la faptul ca Liviu Dragnea nu a venit in sedinta de plen si nu conduce sedintele). Dragnea sta inchis in buncar si nici macar nu vine sa-si sustina punctul de vedere. Trimite niste trupeti", a spus Victor Ponta, citat de adevarul.ro.

Liderul Pro Romania a precizat ca Dragnea a pierdut majoritatea in Camera Deputatilor. "Cine are o majoritate, are dreptul sa decida. Acum nu mai exista o majoritate".

In egala masura, a invocat precedentul Anastase, in vederea procedurii de schimbare a lui Liviu Dragnea. "Ne folosim de ceea ce a spus CCR si ce s-a intamplat aici, in plen, in cazul doamnei Anastase (n.r. - Roberta Anastase)".