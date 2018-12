"Am reusit sa il indepartam din functie pe Liviu Dragnea. Este victoria Opozitiei. A fost demis de o majoritate demoratica din Parlamentul Romaniei. In acest moment, Liviu Dragnea a fost demis din functia de presedinte al Camerei Deputatilor si democratia a revenit in Parlament. Plenul este suveran si a decis acum cateva minute", a anuntat Dan Barna.

Turcan: "Domnul Iordache este cel mai slugarnic interpus al lui Liviu Dragnea. Majoritatea PSD-ALDE nu mai exista. Domnul Dragnea este revocat. Daca nu tineti cont de aceste lucruri, ne rezervam dreptul de a de nu participa la lucrarile Camerei. Ati confiscat abuziv puterea."