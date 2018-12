UPDATE 11:34- Liderul de grup al PNL de la Camera, Raluca Turcan, a declarat miercuri ca exista posibilitatea ca liberalii sa intre in greva parlamentara in cazul in care nu sunt supuse votului in plen anumite solicitari venite din partea acestora. "Va solicit, domnule Iordache, sa raspundeti daca exista vreun articol din Regulament in baza caruia dumneavoastra puteti sa conduceti aceasta sedinta, sa raspundeti clar. In acelasi timp, vreau sa va anunt ca nu voi mai pleca de la acest microfon si ca exista posibilitatea sa intram in greva parlamentara daca dumneavoastra nu supuneti la vot urmatoarele solicitari - aceste solicitari sunt facute in baza Regulamentului. Daca aveti majoritate, supuneti la vot, daca nu supuneti la vot inseamna ca nu aveti majoritate, inseamna ca detineti aceasta conducere abuziv, inseamna ca va exercitati prerogativele doar prin incalcarea Regulamentului si a Constitutiei. Propunerile noastre sunt: prelungirea programului cu o ora, sistarea dezbaterilor generale pe subiectul introducerii altor puncte pe ordinea de zi, schimbarea procedurii de vot astfel incat sa nu fie manipulare a votului prin reteaua electronica pe care dumneavoastra o folositi asa cum considerati de cuviinta. De asemenea, sa conduca aceasta sedinta vicepresedintele Marilen Pirtea", a cerut Turcan, in plenul Camerei Deputatilor.

Stire initiala

"Ati condus sedinta de plen de declaratii politice in afara Regulamentului, intrucat Biroul permanent a desemnat-o pe doamna Mihalcescu sa conduca sesiunea de declaratii politice si, daca se schimba presedintele de sedinta, plenul este suveran. Ar fi trebuit sa supuneti votului plenului presedintele de sedinta. Exista la Biroul permanent o solicitare de revocare a domnului Florin Iordache din functia de vicepresedinte al Camerei pe motive de incalcare a Constitutiei. Propunerea de revocare a presedintelui Camerei Deputatilor a fost respinsa in Bp, ceea ce este in afara Regulamentului, pentru ca Bp ar fi trebuit sa o transmita plenului. Asadar, astazi va solicitam ca pe ordinea de zi de plen sa fie inscrise doua solicitari de revocare: a presedintelui Liviu Dragnea si a vicepresedintelui Florin Iordache", a spus liderul grupului PNL de la Camera, Raluca Turcan.

Ea a solicitat ca plenul sa fie condus de vicepresedintele Camerei Marilen Pirtea (PNL), iar votul sa se faca prin ridicare de mana.

"Exista suspiciunea ca dumneavoastra va mai mentineti la putere doar prin frauda si abuz si sunteti predispusi la incalcarea Regulamentului. De asemenea, va supun votului propunerea ca votul astazi sa fie exprimat prin ridicare de mana, intrucat am avut nenumarate dovezi ca sistemele electronice functioneaza la dispozitia conducerii Camerei si nu avem incredere in modul in care veti utiliza sistemele electronice de vot. Sunteti obligat de Regulament sa supuneti votului propunerile noastre, dar inainte va rog sa parasiti conducerea sedintei Camerei Deputatilor, intrucat aveti o solicitare de revocare din functia de vicepresedinte si nu aveti dreptul sa conduceti aceasta sedinta", i-a transmis Turcan lui Iordache.

Presedintele de sedinta, Florin Iordache, a raspuns ca in niciun caz nu va supune votului ceea ce a propus Turcan, scrie Agerpres.

"Asta inseamna sa citesti asa cum iti convine, atunci cand ai deficiente de a intelege un Regulament. Daca era atenta, doamna lider de grup citea in integralitate Regulamentul. Pentru a putea fi introdus un proiect pe ordinea de zi trebuia, potrivit articolului 69, ca toti liderii de grup sa fie de acord cu introducerea acestui proiect pe ordinea de zi. Atunci cand se solicita in Biroul permanent revocarea presedintelui Camerei, presedintele Camerei la acel moment si sedinta de Bp cat si conducerea plenului incredinteaza conducerea Camerei unui vicepresedinte, deci in conditiile in care ajungeati regulamentar sa solicitati revocarea presedintelui, in acel moment presedintele era obligat sa predea conducerea Bp, dar si a plenului unui vicepresedinte. Revocarea mea, cat si a presedintelui se poate face la solicitarea grupului parlamentar din care provin, deci, daca erati atenti la articolul 26, se spune foarte clar cine numeste si cine poate revoca. Daca pentru sanctionarea presedintelui se poate discuta intai introducerea in Bp, venim apoi cu un vot, dumneavoastra ati solicitat direct revocarea unui vicepresedinte si a unui membru al Bp direct in plen", a spus Iordache.

Acesta a precizat ca a condus sedinta de declaratii politice dupa ce presedintele Camerei i-a incredintat aceasta atributie, lucru perfect regulamentar.

"Presedintele Camerei poate incredinta conducerea. Astazi de dimineata l-ati trimis degeaba pe vicepresedintele Pirtea sa conduca sedinta de declaratii politice, doamna Mihalcescu a fost prezenta la deschidere, de comun acord cu dumneaei am condus sedinta de declaratii politice si voi conduce mai departe. Voi invita liderii de grup sa avem o consultare, in niciun caz nu voi supune votului, pentru ca presedintele Camerei are obligatia sa respecte Regulamentul", a aratat Florin Iordache.