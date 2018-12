"Scrisoarea lui Teodorovici nu a convins pe nimeni. Consiliul Ministrilor de Finante ai UE a cerut ieri Guvernului PSD - ALDE, pentru a patra oara, sa se incadreze in tinta de deficit.

Guvernul Dancila - Teodorovici ignora recomandarile UE si ne indreapta spre criza. Consiliul a transmis trei recomandari Guvernului Romaniei, in iunie 2017, decembrie 2017 si iunie 2018, in care solicita masuri pentru incadrarea in tinta de deficit dupa ce masurile populiste ale PSD - ALDE au crescut deficitul si datoria publica. Niciuna dintre recomandari nu a fost luata in serios de Guvernele PSD - ALDE care au continuat sa creasca deficitul bugetar si sa se imprumute in numele romanilor pentru a acoperi gaurile din buget.

Ministrul Teodorovici a incercat sa-i convinga pe colegii din Consiliul UE ca situatia nu e asa de rea si ca Guvernul Dancila merge in directia buna. Intr-o scrisoare trimisa in luna octombrie, Teodorovici prezenta masurile luate si, in plus, propunea inghetarea salariilor in sectorul bugetar pentru ca Guvernul sa se incadreze in tinta de deficit in 2019.

Coalitia PSD - ALDE ne indreapta spre criza

Guvernul Dancila, insa, nu poate sa se incadreze in tinta de deficit fara masuri drastice pentru ca a cheltuit banii din buget. Coalitia PSD - ALDE ne indreapta spre criza si are acum doua variante, ambele proaste pentru romani:

1. Reduce cheltuielile, deci banii de salarii si pensii sunt in pericol;

2. Incalca din nou recomandarile Consiliului si creste deficitul, in loc sa-l reduca. In aceasta situatie Consiliul va fi nevoit intr-un final sa adopte masurile punitive prevazute in procedura de deficit excesiv: asta inseamna, printre altele, aplicarea de amenzi si modificarea politicii de imprumut a Bancii Europene de Investitii. In plus, cresterea deficitului inseamna ca Guvernul face datorii in numele romanilor. Aceste datorii impreuna cu dobanzile aferente vor fi platite de noi si de copiii nostri mult dupa ce acest Guvern nu va mai fi la putere.



Guvernul PSD – ALDE ne-a adus la un pas de criza. Revenirea se face numai cu reforme structurale prin care se reduce risipa si cresc investitiile", a scris Siegfried Muresan pe Facebook.