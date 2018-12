Ea a spus ca presedintele refuza sa semneze numirea sa si a lui Mircea Draghici, pentru ca doreste sa fie suspendat, insa PSD nu ii va face aceasta "placere".

"Probabil asta vrea sa provoace. Nu cred ca e cazul sa-i facem aceasta placere. Zic ca trebuie sa asteptam votul popular si s-ar putea sa nu-i placa. Din pacate, nu am emis pana acum o lege sau o ordonanta prin care sa spunem ca la prima nominalizare ai 10 sau 15 zile, dar la a doua nu poti sa ai mai mult de 3 zile, mai ales ca e decizia premierului", a spus Olguta Vasilescu, potrivit Digi24.

De asemenea, Olguta Vasilescu sustine ca presedintele are ceva cu ea si ar trebui sa spuna ce.

"Ai ceva cu Olguta Vasilescu, spune care e motivul. Am avut discutii in partid si mi s-a spus: s-ar putea cu tine sa aiba o problema, ca tu ai iesit mereu la rampa. Eu am spus: imi asum, n-am o problema cu asta, eu nu m-am nascut ministru", a mai declarat Vasilescu, sustinand ca la Ministerul Muncii si-a terminat treaba si ca nu voia sa fie ”un ministru decorativ".