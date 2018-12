"Nu ma asteptam la condamnare, a fost o surpriza. Ma simt nedreptatita si, punand cap la cap piesele jocului, ce s-a intamplat si ce urmeaza, imi dau seama ca acest lucru a fost o razbunare din partea palierului, sa spun, Laura Codruta Kovesi (...) Presedintele completului de judecata la instanta de fond, ca este prima instanta, format din doi judecatori, este fostul procuror sef DNA Brasov, care la un moment dat a fost consilierul Laurei Codruta Kovesi", a declarat Andreea Cosma, la Antena 3, citata de Hotnews.ro.

Andreea Cosma anuntat ca a depus un denunt pe numele Laurei Codruta Kovesi, precizand ca mai exista un denunt impotriva fostului procuror-sef DNA, dosar in care ea este martora.

"Am depus un denunt impotriva Laurei Codruta Kovesi. Denunt inseamna ca am instiintat organele de cercetare penala cu privire la savarsirea unei posibile infractiuni. De la momentul la care am derulat si am vrut sa fac acest lucru, am primit niste amenintari verbale din partea anumitor persoane care au aflat de demersul pe care il fac, imi duc la capat tot ceea ce am inceput, urmeaza pana la sfarsitul saptamanii, vreau sa fac dezvaluirile pe care vreau sa le fac in legatura cu acest denunt. Din motive obiective, vreau sa ma pregatesc pana la sfarsitul saptamanii. Sunt martora intr-un alt dosar care o priveste pe Laura Codruta Kovesi, impotriva careia a fost facut si depus alt denunt", a mai spus Andreea Cosma.