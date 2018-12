"In anul 2019, dispunem de resursele bugetare necesare pentru plata pensiilor si salariilor in sectorul public, asa cum ne-am angajat prin programul de guvernare. Proiectul bugetului pentru anul viitor va reflecta asigurarea banilor necesari pentru plata majorata a pensiilor si salariilor din sectorul public, majorarea salariului minim pe economie, asa cum ne-am angajat in fata romanilor. Tot pentru anul 2019, se are in vedere majorarea punctului de pensie, de la 1 septembrie, cu 15%, astfel incat noua valoare a punctului de pensie sa fie 1.265 de lei. Avem bani pentru tot ceea ce am promis ca vom face in anul 2019.

Daca cineva s-ar uita la modul in care au evoluat investitiile in Romania va vedea ca acest lucru este prioritar pentru noi. Anul viitor avem bani si de investitii si vor fi si investitii in Romania, astfel incat sa putem veni si in acest sector cu lucruri foarte bune, cu lucruri pozitive", a afirmat Dancila, potrivit Libertatea.ro.