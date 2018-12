"Saptamana viitoare se va afla pe masa Guvernului proiectul de buget pentru 2019, propunere care va cuprinde tot ce inseamna sume necesare pentru a asigura, pe de-o parte, salariile, asa cum prevede Legea salarizarii pentru 2019, cat si banii pentru ceea ce prevede proiectul de lege pentru pensii, adica in special cresterea punctului de pensie din toamna anului viitor la 15% . (...) Saptamana viitoare proiectul de buget va fi in Guvern si aprobat. Deci, saptamana viitoare, pe 13 undeva, sa avem sedinta de Guvern, iar pe 14 dimineata sa fie deja in Parlament, sa treaca la comisiile de specialitate, comisiile de buget-finante, plen", a declarat Eugen Teodorovici, marti, la Bruxelles, potrivit Digi24.

Teodorovici a mai spus si ca proiectul de buget pe anul viitor va contine si masuri pentru a stimula modul in care se fac investitiile.

"De asemenea, aici va fi o discutie, am deja anuntat acest lucru, pe de-o parte ca principalele ministere, sa spunem asa, consumatoare de resurse publice, vor veni la Finante, de fapt, deja se discuta acest lucru in mod bilateral, trebuie sa demonstreze foarte clar ca banii pe care-i solicita se si pot cheltui anul viitor (...), pe asta se bazeaza noul buget. Pe de alta parte, Ministerul de Finante cred ca anul viitor va trebui sa aiba un rol foarte important in ceea ce inseamna economie. Adica, din prima zi a inceputului de an trebuie sa fim atenti la modul la care se cheltuie banii, pe de alta parte la ceea ce se poate aduce la buget ca si venituri, ca vorbim la nivel de fiecare minister in parte, dar mai ales in zona de finante, ca vorbim de ANAF, de colectare, cat din buget sa fie in partea de venituri fiscale, stiti foarte bine ca anul acesta nu este un nivel care sa ne multumeasca, ca vorbim de partea de TVA neincasata si multe alte astfel de subiecte (...) sunt multe zone pe care Ministerul de Finante va trebui sa le atace", a declarat ministrul.