"Procesul de reflectie privind viitorul Europei cunoaste multiple provocari, atat prin prisma cautarii numitorului comun al viziunilor noastre, cat si prin prisma subiectivitatii implicite pe care acest proces il presupune. Europa suntem noi, viitorul Europei inseamna viitorul nostru si contributia noastra la o lume mai buna si mai sigura. Niciodata nu va fi usor sa traducem aspiratiile noastre, insa eforturile pe care institutiile europene si statele membre le-au depus si le depun in continuare pentru identificarea celor mai bune solutii comune constituie cea mai buna garantie a soliditatii proiectului nostru", a afirmat Viorica Dancila, marti, la Bruxelles, in cadrul unei dezbateri despre viitorul Uniunii Europene, intitulata "Cores and Peripheries in Europe? A Europe NEXT Project", organizata de Institutul Aspen Romania la Reprezentanta Permanenta a Romaniei pe langa UE.

Premierul a adaugat ca "abordarea consensuala si pragmatica a oricarui proiect reformator al Uniunii Europene este esentiala pentru viabilitatea intregului demers".

"Aceasta este o premisa solida pentru evolutia Uniunii Europene, catre o constructie mai integrata si mai puternica, capabila sa valorifice in favoarea cetatenilor proiectele si politicile sale de succes pentru a face fata provocarilor din interiorul Uniunii Europene, dar si din afara granitelor sale. Din aceasta perspectiva lucram impreuna pentru ca summitul informal de la Sibiu, un eveniment major pe durata Presedintiei romane a Consiliului, sa marcheze lansarea discutiilor pentru definirea noii agende strategice a Uniunii Europene, document ce va oferi ghidajul actiunii Uniunii Europene pe termen mediu, cu atat mai relevant in contextul imediat al Brexit. Este important ca Uniunea Europeana si statele membre sa fie in masura sa transmita un semnal clar, pozitiv privind capacitatea de a continua sa lucreze impreuna in aceeasi directie pentru consolidarea unui proiect puternic si unit, dedicat pacii, democratiei, libertatii, respectarii valorilor, drepturilor omului si asigurarea bunastarii economice si sociale", a adaugat Dancila.

Premierul a accentuat ca cetatenii romani sunt puternic atasati ideii europene si Romania, ca viitoare detinatoare a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, "va sustine in continuare obiectivul consolidarii Uniunii pe baza valorilor si principiilor sale fundamentale - unitate, coeziune, tratament egal si convergenta", scrie Agerpres.

"Avem in continuare o Uniune care nu lasa niciun stat membru in urma in demersurile de aprofundare ale integrarii europene. Credem ca o Europa puternica si unitara in toate dimensiunile ei - politica, economica, sociala - reprezinta cea mai buna solutie pentru viitorul proiectului european. In context extins, consider ca Romania a promovat intotdeauna o abordare consensuala bazata pe unitate, coeziune, solidaritate, iar preluarea Presedintiei ne va permite sa continuam acest rol de facilitator al deciziei europene bazate pe echilibru si consens. Vom avea ocazia de a reconfirma maturitatea statutului nostru european si de a influenta viitorul constructiei europene, cautand sa avansam in dosare de interes strategic precum cadrul financiar multianual, migratia, reforma Zonei euro, inovarea, intarirea rolului Uniunii in vecinatatea sa. In acelasi timp, vom avea responsabilitatea de a ne modela conduita in plan european, actionand in beneficiul tuturor statelor membre ale UE si al cetatenilor acestora", a spus Dancila.

Premierul a mentionat, in context, aspiratiile privind Europa deceniului urmator si a afirmat ca-si doreste o Europa puternica prin unitate, mai buna prin indeplinirea angajamentelor catre cetateni sai si mai europeana prin promovarea valorilor autentice europene si stimularea la nivelul cetatenilor a sentimentului apartenentei la spatiul european.

"Europa trebuie sa fie triumful acestei unitati asupra opozabilelor nord-sud, est-vest, state membre vechi, state membre noi, nucleu-periferie, pentru ca aceste fragmentari impiedica procesul de integrare europeana si submineaza eforturile de consolidare a Uniunii noastre. Trebuie sa putem depasi aceasta abordare a liniilor de demarcatie, a dezechilibrelor de dezvoltare in favoarea unei Europe care sa avanseze prin consonanta vocilor sale interne, a obiectivelor sale. Clivajele nu fac Europa mai puternica, mai prezenta in lume si nici nu o reconecteaza cu cetatenii sai, ci ii reduc capacitatea de a produce rezultate pentru cetateni. (...) In primul rand, cred ca trebuie sa investim in cultura dialogului deschis, constructiv, mai putin axat pe viziuni contrastante si mai orientat catre puncte si actiuni comune", a punctat Dancila.

Premierul a mentionat ca la nivelul UE exista o agenda comuna cu multiple proiecte generatoare de valoare adaugata in diferite arii, vorbind in acest sens de domeniile energetic, digital, economic, academic.

"Din aceasta perspectiva a Europei convergentei, dimensiunea sociala ar trebui sa reprezinte o componenta principala a eforturilor de crestere a competitivitatii. Romania pledeaza pentru coeziune si protejarea cetatenilor ce isi exercita dreptul la libera circulatie in spatiul european, considerand ca mobilitatea lucratorilor compenseaza masurile de crestere economica echilibrata. Prosperitatea Uniunii si siguranta sa economica sunt generate de o Uniune economica si monetara inteligenta adaptabila si puternica", a mai spus Dancila.

Premierul s-a referit in acelasi context si la alegerile europarlamentare de anul viitor.

"Este o ocazie pentru noi, cei care credem in Europa, sa promovam o Europa mai puternica, orientata catre principiile sale fondatoare in rezonanta cu spiritul nostru european. Sunt increzatoare ca anul 2019 poate fi un an al relansarii ideii europene", a mai afirmat Dancila.