"Romania si-a luat angajamentul de a adera la Zona euro odata cu indeplinirea conditiilor, iar, recent, am setat un orizont temporal clar pentru acest obiectiv, anul 2024. La randul meu, imi asum ca voi depune diligentele necesare pentru a conduce tara mea in aceasta directie", a spus sefa Executivului la Bruxelles, in cadrul dezbaterii "Cores and Peripheries in Europe? A Europe NEXT Project".

Viorica Dancila a tinut sa mentioneze in context ca Romania "niciodata nu a ezitat sa priveasca cu deschidere orice initiativa menita sa aprofundeze cooperarea europeana".

"In acelasi timp, ne asteptam si ca fiecare initiativa sa priveasca cu deschidere Romania. Avem autoritatea morala de a aborda acest subiect, cu atat mai mult cu cat eforturile noastre de a adera la Spatiul Schengen nu au primit inca un raspuns de aproape 10 ani. Cu toate acestea, asiguram cu succes securitatea unei extinse parti externe a Uniunii Europene, contribuind activ la procesul de consolidare a instrumentarului de securitate in plan european", a adaugat ea, citata de jurnalul.ro.