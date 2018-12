"Disperarea actualei guvernari si puteri politice poate enclaviza si separa etnic Romania.



Simtind subrezirea si debusolarea PSD, pricinuita de reducerea numarului de parlamentari prin dezertarile unor deputati, UDMR, de care depinde acum majoritatea parlamentara a guvernarii, a depus la Parlament un nou proiect pentru obtinerea unui statut de „autonomie special” pentru minoritatea maghiara. Parlamentarii UDMR speculeaza posibilitatea depunerii de catre Opozitie a unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului Dancila, stiind ca actualul guvern depinde tocmai de voturile udemeristilor!



In anterioara sesiune parlamentara, proiectul legislativ al UDMR privind autonomia teritoriala pe criterii etnice a pretinsului „Tinut Secuiesc” a fost respins de Parlamentul Romaniei. Acum insa, disperarea ameninta actuala guvernare iar respectivul proiect autonomist a fost reasamblat legislativ, sub pretextul „transpunerii in legislatie a prevederilor privind popoarele conlocuitoare din Rezolutia de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918”, stipuland posibilitatea infiintarii unor regiuni de dezvoltare separate, care pot obtine „un statut de autonomie speciala pentru judetele care apartin unor regiuni istorice sau in care o minoritate nationala istorica are o proportie semnificativa”.

UDMR a promovat amendamente semnificative la legea privind Codul Administrativ al Romaniei

Reamintim ca, anterior, UDMR a obtinut prin trocul politic cu PSD-ALDE infiintarea, prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului, a Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu-Mures, dupa ce o lege promulgata in acest sens a fost declarata neconstitutionala prin Decizia Curtii Constitutionale a Romaniei. De asemenea, in urma unor intelegeri politice cu PSD-ALDE, ale tradarii intereselor nationale, UDMR a promovat amendamente semnificative la legea privind Codul Administrativ al Romaniei, care consfinteau legislativ oficializarea limbii maghiare ca a doua limba oficiala in Romania. Aceasta lege a fost, de asemenea, declarata neconstitutionala in ansamblul sau de catre CCR. Va atentionam ca, recent, Guvernul de la Budapesta, prin Viktor Orban, a recunoscut oficial ca aloca milioane de euro in judetele din Transilvania cu acceptul si complicitatea puterii de la Bucuresti iar fiecare forint investit in Romania, aduce alti doi in bugetul Ungariei!

Solicitam parlamentarilor, care sustin actuala guvernare, sa nu cada in capcana santajului politic al UDMR, a tradatorilor si dusmanilor tarii. Romania aniverseaza o suta de ani de la Marea Unire a natiunii romane si este mai presus de interesele politice actuale marunte. Trebuie sa iubim Romania, sa o respectam si aparam, avem datoria sa o reintregim, sa o transmitem cu demnitate si onoare urmasilor nostri, pentru ca am avut onoarea sa ne nastem romani!", a scris Marius Pascan pe Facebook.