„Nu imi place termenul in care discutam subiectul asta si anume ca ordonanta trebuie data pentru ceva. Spunand in media prostia asta, toata lumea va crede ca o ordonanta sau lege se da pentru o anumita persoana. Ordonantele sau legile se fac pentru cetateni, ca dintre acestia beneficiaza direct sau indirect X sau Y este partea a doua. Dar nu am vazut pana acum ca o anumita lege sau ordonanta sa fie data pentru cineva. Ca de ea a beneficiat cineva anume, asta e partea a doua”, a spus Catalin Radulescu, la Digi24.

Despre OUG privind amnistia si gratierea, el a spus ca „nu numai ca este necesara” si i-a atacat pe „marii mentori” din PSD.

„M-am saturat sa tot vorbesc despre un lucru care trebuie facut pentru ca altfel miile de oameni care au fost abuzati, liberalii stiu dar nu vor sa spuna, asta e partea doua, e chestiune de politica, dar poporul roman stie ca in acesti opt ani - mai mult decat sa spui ca completurile de 5 judecatori sunt ilegal constituite, ca protocoale sunt ilegale, ca au fost ascultari ilegale, ca au fost facute dosare cu echipe mixte si ca s-au dat biletele la judecatori, ca asa a vrut sistemul format din 15-20 de persoane - eu cred ca nu mai trebuie sa discutam subiectul asta. In orice tara civilizata era data amnistia si gratierea in a doua secunda. Noi tot o amanam, de ce? Nu stiu. Intrebati Badalaii si alte personalitati de la noi. De ce sa amanam un lucru necesar pentru romani, oameni care au fost abuzati?”, a mai spus deputatul PSD.