Ministerul Public din Costa Rica a transmis acestei publicatii ca Tribunalul Penal din districtul Pavas a prelungit masura arestului preventiv pentru Elena Udrea si Alina Bica, aflate de pe 3 octombrie in penitenciarul pentru femei Vilma Curling. Decizia prelungirii arestului preventiv a fost luata in urma cererii formulate pe 28 noiembrie de Oficiul de Evaluare Tehnica si Relatii Internationale din cadrul Procuraturii locale.

Daca in urma procesului privind extradarea, aflat in desfasurare, justitia costaricana dispune repatrierea lor, atunci autoritatile romane vor avea la dispozitie doua luni pentru a le prelua, pe cheltuiala statului roman, precizeaza website-ul citat.

Elena Udrea a fost arestata in Costa Rica in baza unui mandat de arestare emis de Interpol Bucuresti. Ea este judecata in Romania pentru luare de mita si spalare de bani in legatura cu finantarea campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din 2009, cand Traian Basescu a fost reales in functia de presedinte, scrie Agerpres.

La randul sau, Alina Bica s-a aflat timp de sase luni in arest preventiv in Romania, ca urmare a doua condamnari - patru si respectiv trei ani de inchisoare - pentru primirea unor terenuri si a 20 de mii dolari mita. Inainte de aceasta, a facut apel si asteapta decizia finala a Curtii Supreme de la Bucuresti. Ea este, de asemenea, acuzata de abuz in serviciu intr-o afacere imobiliara frauduloasa de 73 milioane de dolari.