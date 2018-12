Printre prevederi se afla si posibilitatea infiintarii, prin lege, a unor regiuni de dezvoltare separate, iar aceste noi regiuni pot obtine „un statut de autonomie speciala pentru judetele care apartin unor regiuni istorice sau in care o minoritate nationala istorica are o proportie semnificativa", informeaza Digi24.

Subpunctul 1. al punctului III, din Rezolutia Adunarii Nationale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 prevede: ”Deplina libertate nationala pentru toate popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui, administra si judeca in limba sa proprie prin indivizi din sanul sau si fiecare popor va primi drept de reprezentare in corpurile legiuitoare si la guvernarea tarii in proportie cu numarul indivizilor ce-l alcatuiesc”, precizeaza UDMR.

UDMR solicita adoptarea in procedura de urgenta a prevederii legislative care sa asigure minoritatilor nationale:

- Reprezentare proportionala in institutiile administrative la nivel local, judetean, national si european;

- Reprezentare proportionala a minoritatilor nationale in instante si tribunale;

- La nivelul ministerelor, precum si la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale acestora, sa se asigure angajarea/numirea de personal, inclusiv de conducere, proportional cu numarul persoanelor care apartin minoritatilor nationale istorice, atat la nivel national, cat si la nivel local.