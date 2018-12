Sesizarea a fost semnata de deputatii USR, alaturi de cei de la PMP si de cei neafiliati. Argumentele de neconstitutionalitate invocate se refera la reglementarea prin lege a unor masuri administrative, specifice hotararilor de guvern, precum si stabilirea atributiilor unei anumite societati comerciale prin lege, incalcandu-se astfel principiul separatiei puterilor in stat.

“A fost votata o lege prin care s-a creat o vaca de muls pentru sinecuri politice, transferandu-se mai multe competente de la Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune a Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) la CNCIR, companie care a fost inclusa pe lista extinsa a Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii”, a declarat Cristina Pruna, deputat in cadrul Comisiei pentru industrii din Camera Deputatilor.

ISCIR este o institutie de specialitate care verifica masurile de functionare in conditii de siguranta a cazanelor cu abur cu apa calda sau similare, a recipientelor care lucreaza cu presiune, a macaralelor si a altor mecanisme de ridicat, cum ar fi ascensoarele.

Prin proiectul de lege s-au transferat de la ISCIR, o institutie a statului, catre CNCIR, o societate comerciala unde statul roman este unicul actionar, mai multe prerogative. In plus, se consfinteste prin lege ca CNCIR nu isi poate schimba niciodata structura actionariatului, iar faptul ca aceasta companie este profitabila se datoreaza strict faptului ca exercita un monopol in activitatea de control si poate stabili discretionar orice tarif doreste.

Este de notorietate faptul ca, si la aceasta companie de stat, s-a aplicat aceeasi reteta, prin care oameni apropiati cercurilor de influenta de la guvernare au fost propulsati in consiliile de administratie, desi nu aveau niciun fel de competenta, profitand de rolul cheie pe care CNCIR il exercit