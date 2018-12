Intr-o scrisoare adresata membrilor PSD Brasov, transmisa luni Agerpres, deputatul Mihai Mohaci precizeaza ca valul de excluderi din ultima perioada trebuia sa duca la discutii si dezbateri in randul organizatiilor, "nu sa inghitim in sec de frica sa nu fim exclusi cumva''. Potrivit acestuia, membrii simpli ai PSD afla de la televizor ce se intampla la nivel central, iar lipsa unei reale comunicari, lipsa unui dialog cu membrii de partid il face sa creada ca directia in care se indreapta conducerea judeteana este una gresita.

''Acelasi lucru se intampla si cu presedintele PSD-ului, Liviu Dragnea. Parlamentarii de Brasov, timp de doi ani, nu au avut nici o discutie despre anumite proiecte, de la nivelul judetului, despre ce ne dorim sa facem pe plan local. Nu am contat absolut de loc. In 2016, am venit in Parlament cu entuziasm si ne-am trezit cu greu din ceea ce am crezut ca este menirea noastra. De altfel, in ultimii doi ani, nu a venit nimeni de la Bucuresti la Brasov. Absolut nimeni!. Si asta in conditiile in care, la Brasov, rezultatele au insemnat sase parlamentari. Eram buni numai sa ridicam mana cand ni se spunea. Am incercat sa spun toate aceste lucruri in cadrul partidului, lui Liviu Dragnea, intr-o audienta impreuna cu colegul meu Mihai Popa. Din pacate nu a gasit timp sa se aplece si spre problemele supuse atentiei. I-am explicat ca alte ratiuni si alti oameni, chiar din afara partidului, dicteaza azi politica PSD la Brasov'', arata, in scrisoare, Mihai Mohaci.

Deputatul se dezice de modul cum este condus PSD-ul atat la Brasov cat si la nivel central, dar precizeaza ca le poarta un mare respect membrilor de partid de buna credinta cu care a colaborat si din partea carora spera sa inteleaga ca a facut toate demersurile pentru a remedia situatia, fara a face "valuri" in presa.

''De aceea, o sa ma indrept catre un partid de centru-stanga, spre un nou proiect politic, Pro Romania, in care sunt ferm convins ca voi gasi alaturi de alti colegi de-ai mei o echipa asa cum mi-o doream la PSD Brasov si pe care Marius Dunca nu a stiut sa o construiasca. Spun cu tristete si cu parere de rau ca trebuie sa fac acest pas. Oricum se dorea plecarea mea din partid de mai multa vreme, si, nu intr-un mod elegant, am fost apostrofat in mai multe randuri pentru luarile mele de pozitie. Va indemn sa fim alaturi de noul partid cu o doctrina de centru stanga si impreuna sa construim a altfel de social-democratie'', puncteaza Mohaci.

Mihai Mohaci si Mihai Popa au anuntat luni ca parasesc organizatia judeteana a PSD Brasov

In legatura cu plecarea celor doi parlamentari din organizatia judeteana a PSD Brasov, presedintele filialei, Marius Dunca, precizeaza, intr-un comunicat transmis AGERPRES, ca il dezamageste gestul celor doi si ca decizia lor este "o tradare" a partidului care i-a trimis in Parlament.

''Astazi, doi parlamentari care au candidat si au fost alesi in Parlament pe lista PSD au optat sa paraseasca partidul. Gestul lor ma dezamageste pentru ca decizia lor este o tradare a partidului care i-a trimis in Parlament. Este o tradare a unei echipe politice care i-a sustinut si care i-a propulsat in functiile pe care le ocupa astazi. Este regretabil ca au ales un drum diferit. Nu cunosc motivele care stau in spatele deciziei lor, dar ce va pot spune este ca PSD Brasov ramane in continuare o echipa unita care va reusi sa obtina rezultate pozitive indiferent de gestul pe care l-au facut doi dintre colegii nostri'', declara Marius Dunca.

Mihai Mohaci a fost prefect al judetului Brasov in perioada 8.05.2012-13.03.2014, apoi din 29.12 2014 pana in 11.03.2016. In perioada 13.03.2014 pana in 29.12.2014 a ocupat functia de subprefect al judetului Brasov.

Deputatul Mihai Popa nu a putut fi contactat pentru detalii privind decizia luata de a demisiona din organizatia judeteana a PSD Brasov.