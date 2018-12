"In ceea ce il priveste pe domnul Draghici, USR considera ca sub nicio forma nu trebuie validat ca ministru, pentru ca tocmai are in desfasurare o cercetare penala in legatura cu folosirea ilegala a fondurilor de campanie pentru achizitii sa le spun personale, de aceea nu are nicio justificare numirea unui ministru cu asemenea probleme penale active.

Decizia, evident, apartine presedintelui, nu este un sfat pe care il dam. Am spus ca pozitia USR este una foarte ferma: nu putem numi ministru o persoana care in momentul numirii are in desfasurare o ancheta penala privind utilizarea nelegala a unor fonduri publice", a declarat Dan Barna, intrebat ce posibilitate constitutionala ar avea presedintel sa refuze numirea, avand in vedere ca este a doua propunere a PSD, dupa cea a Liei Olgutiei Vasilescu, respinsa de Iohannis, potrivit Hotnews.ro.