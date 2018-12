"Acum trei zile s-au implinit 24 de ani de cand am intrat in Partidul Social Democrat. O perioada lunga de timp. In plan politic, in toata aceasta perioada, am avut parte de suisuri si coborasuri, de realizari si esecuri. In plan personal am avut sansa sa cunosc oameni admirabili si sa leg multe prietenii.

Dupa 24 de ani de politica activa, de valori sustinute, de victorii si infrangeri, in si pentru Partidul Social Democrat, am decis astazi sa ma despart de drumul pe care partidul a luat-o. Numai in cel mai crunt sistem, totalitarismul comunist din epoca lui Stalin, se spunea ca deviationistul este acela care merge inainte atunci cand partidul o ia la dreapta. Eu prefer sa mentin acelasi drum pe care l-am urmat de 24 de ani alaturi de PSD. Numai ca astazi PSD merge pe alt drum. Eu vreau sa merg in continuare intr-un partid social democrat european, pro-american, preocupat de agenda romanilor si nu de rafuieli politice si de agende personale.

Le sugerez tuturor celor care se vor supara de acest gest politic, sa nu caute explicatii in ocultele statului paralel, in false dosare, in vanitati ranite sau in lupte politice trecute sau prezente. Sa caute explicatii in viitor, in ceea ce se construieste astazi in PSD si pe langa PSD. Sa se gandeasca bine la experienta altora care s-au crezut nemuritori si s-au jucat iresponsabil cu puterea, ajungand in final victimele propriei lor puteri.



Sunt mai mult decat convins ca majoritatea zdrobitoare a colegilor mei imi impartasesc opiniile si valorile. Poate nu au inca determinarea si curajul unui gest in acest sens. Sunt foarte convins ca viitorul foarte apropiat ne va aduce intr-un fel sau altul din nou impreuna.

Avand in vedere toate cele de mai sus, precum si multe altele, mi-am depus demisia din PSD si adeziunea la grupul parlamentar in care regasesc valorile pe care le-am sustinut si le sustin in continuare. La PRO Romania.

Voi fi in politica si voi face politica asa cum stiti ca s-a intamplat in ultimii 24 de ani si voi incerca la fel de mult sa nu dezamagesc", a scris Ion Mocioalca pe Facebook.