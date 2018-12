Chestionat luni, la iesirea de la sedinta Consiliului Superior al Magistraturii, daca dupa refuzul lui Klaus Iohannis de a o numi in functia de procuror sef al DNA pe Adina Florea va relua procedura, va face alta propunere sau va contesta la CCR decizia presedintelui Romaniei, Tudorel Toader a evitat sa dea un raspuns direct.

"Suntem in perioada in care am primit refuzul presedintelui si examinam cu mare atentie" a spus Toader, potrivit stirileprotv.ro.

Presedintele Klaus Iohannis a respins in 21 noiembrie numirea Adinei Florea la conducerea DNA.