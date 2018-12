"Ii solicitam presedintelui Romaniei sa utilizeze la maxim atributiile legale pe care le are si sa participe pe parcursul lunii decembrie la fiecare sedinta de guvern. Intr-adevar Constitutia prevede situatiile in care presedintele poate conduce sedintele de guvern, una dintre ele se refera la politica externa. In momentul de fata mai avem mai putin de o luna pana cand Romania va prelua presedintia Consiliului Uniunii Europene si in acest context este evident ca fiecare sedinta de Guvern trebuie sa aiba pe ordinea de zi acest subiect. In aceasta perspectiva, consideram participarea presedintelui obligatorie. In egala masura, participarea domniei sale la sedintele de guvern ar putea sa blocheze adoptarea unei ordonante, mai ales ca avem precedentul din 2017 cand participarea domniei sale la momentul acela a blocat pentur o perioada scurta adoptarea OUG 13.

Adoptarea unei astfel de ordonante ar insemna sfarsitul democratiei in Romaniei si ar fi un semnal extraordinar de prost la preluarea presedintiei UE", a spus Dan Barna, potrivit Hotnews.ro.