"Sigur ca este o situatie atipica. De cativa ani de zile, cele mai importante completuri de judecata ale Inaltei Curti au functionat si au fost compuse altfel decat a prevazut legea si, din acest punct de vedere, cred ca niste masuri minime reparatorii trebuie sa existe. Care sunt acelea nu as putea sa va spun eu acum", a afirmat Toni Grebla, potrivit stirileprotv.ro.

Chestionat daca s-a discutat la nivelul Guvernului despre un astfel de proiect sau daca a vorbit pe aceasta tema cu presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu ori Liviu Dragnea, Grebla a spus ca nu se ocupa de problemele de justitie.

"Eu nu am in atributiile demnitatii pe care o ocup problemele de justitie, astfel incat nu am auzit ca la nivelul Guvernului sa fie purtata o astfel de discutie. (...) Vreau sa va spun ca mai multe opinii mi-ati cerut dumneavoastra decat domnul presedinte Dragnea, care nu a purtat nicio discutie cu mine, nici cu doamna premier nu am purtat o asemenea discutie", a adaugat Grebla.