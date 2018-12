"Eu ma astept ca o Ordonanta de Urgenta privind amnistia si gratierea sa fie emisa de catre Guvern si chiar sa fie emisa probabil inainte de sfarsitul sesiunii parlamentare, adica pana la sfarsitul lunii decembrie, pentru ca presedintia Consiliului UE sa prinda Romania amnistiata si gratiata", a declarat la RFI senatorul USR Vlad Alexandrescu, potrivit Hotnews.ro.

Senatorul USR nu exclude faptul ca de sarbatori Guvernul Dancila sa faca romanilor "cadou" un mare val de criminalitate si de incurajare a coruptiei.

Saptamana trecuta, Liviu Dragnea i-a cerut ministrului Justitiei, Tudorel Toader, o solutie pentru amnistie si gratiere pana la finalul acestui an, in caz contrar o solutie va fi decisa in CEX al PSD.