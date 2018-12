"Inculpatii de rang inalt sunt cei care sunt de competenta Directiei Nationale Anticoruptie, daca va uitati in lege, exact asa scrie acolo, Directia Nationala Anticoruptie este facuta pentru a combate un anume gen de criminalitate, coruptia, dar nu la nivel scazut, ci la nivel de mijloc si inalt, cel mai adesea la nivel inalt. Prin urmare, inculpatii DNA-ului sunt inculpati de rang inalt", a afirmat, luni, procurorul general Augustin Lazar, la intrarea in sediul CSM, potrivit News.ro.

Printre cele 20 de motive invocate de Ministrul Justitiei Tudorel Toader in momentul in care a propus revocarea Procurorului General din fruntea Ministerului Public se numara ”comportament si probleme grave de comunicare publica: Practicarea si incurajarea unor comportamente contrare obligatiilor constitutionale si legale”.

"Daca vocea cea mai inalta a Ministerului Public numeste parlamentarii inculpati de rang inalt, care este mesajul public si ce efect produce asupra increderii cetatenilor in reprezentantii alesi si in masurile pe care acestia le adopta”, arata Tudorel Toader, in raportul privind evaluarea lui Augustin Lazar.