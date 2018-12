"E un semn de profesionalism, acest program de guvernare este o piatra de incercare. Daca dam in spate 28 de ani, este un program de care chiar se vorbeste, erau niste programe care dupa alegeri dispareau. Si puterea celor care vin si conduc ministerele se dovedeste limitat. Fiind limitata, decizia politica avea de ales. Ori mergem mai departe dar vedem ca nu fac performanta, ce faci? Il tii mai departe? Sau il schimbi si incerci mai departe. Solutia a fost cea corecta", a spus Darius Valcov, potrivit Antena3.ro.

Chestionat de cate ori se consulta cu Liviu Dragnea, Valcov a spus ca de cateva ori pe saptamana.

"De cateva ori pe saptamana ma consult cu domnul Dragnea", a adaugat Valcov.

Consilierul pe probleme economice al premierului Dancila a mai spus ca, anul acesta, au fost dati in folosinta 53 de kilometri de autostrada, iar, pana pe 15 decembrie, vor fi, in total, dati in folosinta 73 de kilometri de autostrada.